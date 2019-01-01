الرئيس التنفيذي لشركة إير شاتل النرويجية للطيران يقدم استقالته من منصبه

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أعلنت شركة إير شاتل النرويجية منخفضة التكاليف، اليوم الخميس، استقالة بيورن كيوس، الشريك المؤسس والمدير التنفيذي للشركة، وذلك عقب توليه منصبه لمدة 17 عاما.

وسيبقى كيوس / 72 عاما/ في منصب مستشار رئيس مجلس الإدارة نيلز سميديجارد.

ومن المقرر أن يتولى المدير المالي جير كارلسين منصب المدير التنفيذي مؤقتا.

وقال كيوس عقب أن علق هو وكارلسين على نتائج الربع الثاني للشركة " لديكم رجل جيد للغاية سوف يتولى المنصب من بعدي".

وقد سجلت الشركة صافي أرباح خلال الفترة من أبريل حتى يونيو الماضيين بقيمة 8ر82 مليون كرون ( 67ر9 مليون دولار) مقارنة بـ 300 مليون كرون خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وأضاف كيوس أنه يرحب بعدم اضطراره الآن للتركيز على العمليات اليومية، وبدلا من ذلك التفكير في ما يمكن أن يفيد مستقبل الشركة، مثل بناء شبكات مع شركات طيران أخرى في الولايات المتحدة الأمريكية وآسيا.

وقال سميديجارد إنه يجري البحث عن رئيس تنفيذي جديد، وأشاد بالدور الذي قام به كيوس في الشركة.

وأكد سميديجارد وكيوس أن الشركة تحول تركيزها من " النمو إلى تحقيق الربحية".

وقالت الشركة إن إيراداتها الربعية ارتفعت بنسبة 19% لتسجل 1ر12 مليار كرون.

وأضافت الشركة أنها نقلت نحو 10 مليون راكب خلال الربع، فيما يعد مماثلا للعدد الذي تم تسجيله خلال نفس الربع من العام الماضي.

وأوضحت الشركة أن برنامج خفض التكاليف الذي أعلنت عنه العام الماضي أدى لتوفير 554 مليون كرون خلال الربع الذي انتهى في يونيو الماضي.