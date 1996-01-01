رئيس الوزراء الإسباني: لا أخطط لإجراء انتخابات جديدة

أكد القائم بأعمال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز اليوم الخميس أنه لا يخطط للدعوة لإجراء انتخابات جديدة في ظل المفاوضات الحزبية المعقدة حاليا قبل التصويت البرلماني على تنصيبه رئيسا للوزراء على مدار يومي 22 و 23 من الشهر الجاري.

وقال سانشيز - خلال لقاء أذيع على التليفزيون الوطني حسبما ذكرت شبكة "يورو نيوز" - "لا أفكر ولا أعمل على افتراض انتخابات أخرى".

وكان حزب "العمال الاشتراكي"، الذي يرأسه سانشيز، فاز بـ 123 مقعدا من أصل 350 بالبرلمان في الانتخابات العامة التي جرت في أبريل الماضي، مما يجعله بحاجة إلى دعم الأحزاب الأخرى لعدم استطاعته تشكيل حكومة أغلبية.

ويحتاج سانشيز إلى الفوز بأغلبية مطلقة في تصويت يوليو الجاري أو الحصول على 176 صوتا على الأقل، وفي حال خسارته، يمنح له الدستور تصويتا ثانيا في غضون 48 ساعة للحصول على أغلبية بسيطة.

وفي حال خسارة سانشيز التصويت الثاني، يتعين عليه أن يطرح تشكيلة أخرى للحكومة تحظى بتأييد البرلمان، وإلا سوف تتم الدعوة إلى إجراء انتخابات جديدة.

وإذا لم يوافق البرلمان على الحكومة الجديدة خلال شهرين من التصويت الثاني، يمكن لملك اسبانيا فيليبي السادس الدعوة لانتخابات جديدة.

يذكر أن سانشيز يترأس حكومة أقلية منذ يونيو 2018، عندما أطاح بحكومة رئيس الوزراء ماريانو راخوي في تصويت بحجب الثقة.