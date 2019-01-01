لوفتهانزا تسجل زيادة في أعداد المسافرين في النصف الأول هذا العام

بدأت الخطوط الجوية الألمانية "لوفتهانزا" موسمها الصيفي بزيادة في أعداد المسافرين وطائرات أكثر امتلاء، حسبما ذكرت الشركة اليوم الخميس.

وقالت شركة الخطوط الجوية الأكبر في أوروبا والتي تتخذ من فرانكفورت مقرا لها إنها إلى جانب فروعها: الخطوط الجوية السويسرية والنمساوية وشركة يوروينجز، نقلت نحو 8ر13 مليون مسافر في يونيو، ما يزيد بنسبة 5ر4% عن الشهر نفسه من العام الماضي.

وتحسن استخدام الطائرات على مستوى مجموعة لوفتهانزا بمقدار 6ر1 نقطة مئوية ليصل إلى 2ر85%، ما يعني أن الطلب ارتفع بشكل أسرع مقارنة بالمقاعد المتاحة.

وينطبق هذا أيضا على فرع الشركة في ميونخ، الذي تمكن من زيادة التسويق بنسبة 7ر10% من المقاعد المتاحة، ويعزى ذلك جزئيا إلى نقل طائرات ضخمة من طراز "Airbus A380". وارتفع الطلب بنسبة 1ر11% في ميونخ.

وفي الشهور الستة الأولى من هذا العام، نقلت شركات مجموعة لوفتهانزا أكثر من 9ر68 مليون مسافر، بزيادة 3ر3% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وبلغ معدل الإشغال 8ر80% من المقاعد المتاحة، بزيادة قدرها 9ر0 نقطة.