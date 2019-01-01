ضبط أكثر من خمسة آلاف مخالفة مرورية و28 سائقا تحت تأثير المخدرات خلال 24 ساعة

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نجحت الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية، في ضبط خمسة آلاف و65 مخالفة مرورية من بينها ألفين و408 مخالفات بسبب تجاوز السرعة المقررة، و28 سائقا تحت تأثير المخدرات.

جاء ذلك خلال الحملات المرورية والانضباطية التي شنتها الإدارة العامة للمرور بالشوارع وعلى الطرق السريعة بالتنسيق مع إدارات المرور على مستوى الجمهورية.‬

كانت الإدارة العامة للمرور قد وجهت عدة حملات مرورية وانضباطية لفرض الإنضباط بالشارع وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.