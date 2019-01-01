مجلس النواب الليبي يدين تفجير «مقبرة الهواري» الإرهابي

أدان مجلس النواب الليبي بأشـد العبارات الهجوم الإرهابي الجبان الذي وقع ظهر اليوم الخميس، بمقبرة الهواري بمدينة بنغازي أثناء تشييع جثمان الراحل اللواء خليفة المسماري، آمر القوات الخاصة السابق والذي راح ضحيته 5 شهداء و25 جريحًا.

وقال المجلس، في بيان وصل "الشروق" نسخة منه: "وفي الوقت الذي نعبر فيه عن استنكارنا لهذا العمل الجبان الذي نفذته أيادي الإرهاب المرتجفة المهزومة، نُطالب رئيس مجلس الوزراء بالحكومة الليبية المؤقتة ووزير الداخلية بالإشراف والمتابعة المباشرة للتحقيقات في الحادثة للوصول إلى الأيادي الأثمة من الخلايا النائمة من الإرهابيين الذين تحررت منهم المدينة والتي تقف وراء هذا العمل الإرهابي".

وطالب المجلس بمحاسبة جميع المقصرين والمتراخيين من الأجهزة الأمنية، كما تقدم المجلس بخالص التعازي لأُسر الشهداء وذويهم.