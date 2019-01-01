يجتمع وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الخدمات الكويتي خالد الروضان مع وفد حكومي عراقي الأسبوع المقبل لإقرار السوق الحرة بين البلدين.

ونقلت صحيفة "القبس" الكويتية في عددها الصادر اليوم الخميس عن مصادر قولها إن الروضان سيترأس وفدا رفيع المستوى للقاء وفد حكومي عراقي الأسبوع المقبل، في منطقة منفذ "صفوان – العبدلي".

وأشارت المصادر إلى أن المباحثات سوف تكون لاستكمال وضع اللمسات الأخيرة قبل توقيع الاتفاقية الخاصة بالبدء في إنشاء "السوق الكويتية العراقية الحرة"، قرب الحدود الدولية للبلدين.

وكشفت المصادر عن أن الوفد الكويتي الذي سيترأسه الروضان سيكون ممثلا من أعلى مستوى في هيئة تشجيع الاستثمار المباشر، والإدارة العامة للجمارك، بالإضافة إلى جهات أخرى ذات علاقة.

وتعود فكرة المنطقة الحرة الكويتية العراقية إلى عام 2010، حيث أبدت حكومتا البلدين، آنذاك، الموافقة الأولية على إنشاء سوق حرة مشتركة قرب منفذ "صفوان – العبدلي" إلا أن بعض العوائق حالت دون ذلك.