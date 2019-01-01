 بنك إنجلترا: المخاطر المتعلقة بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق تتفاقم - بوابة الشروق
الخميس 11 يوليه 2019 8:10 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

من المسئول الأول عن الخروج المبكر لمصر من كأس أمم أفريقيا؟
النتـائـج تصويت

بنك إنجلترا: المخاطر المتعلقة بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق تتفاقم

(د ب ا)
نشر فى : الخميس 11 يوليه 2019 - 7:31 م | آخر تحديث : الخميس 11 يوليه 2019 - 7:31 م

قال بنك انجلترا إن المخاطر المتعلقة بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق تتفاقم، وحذر من أن هذه المخاطر قد تؤدي لانخفاض قيمة الجنيه الاسترليني والسندات الحكومية وأسعار العقارات.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن البنك القول في تقريره عن الاستقرار المالي، الذي صدر اليوم الخميس" من المتوقع حدوث اضطراب شديد في السوق وتغير في أسعار الأصول في حال الخروج غير المنظم من الاتحاد الأوروبي".

وأوضح البنك أن البنوك الكبيرة سوف تكون لديها القوة للنجاة من الحرب التجارية العالمية التي سوف تصطدم بالخروج غير المنظم من الاتحاد الأوروبي.

ويشار إلى أنه من المقرر أن تخرج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بحلول نهاية أكتوبر المقبل.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك