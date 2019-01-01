السيطرة على حريق مزرعة نخيل دون إصابات بالوادي الجديد

سيطرت قوات الحماية المدينة بمركز الداخلة بالوادي الجديد على حريق مروع شب بمزرعة نخيل بزمام مدينة موط، حيث التهم الحريق عدد من أشجار النخيل حتى تمت السيطرة الكاملة دون وجود خسائر مادية أو إصابات بشرية، وقبل امتداد النيران إلى المناطق المجاورة والمناطق السكنية.

وتلقى اللواء محمد كمال سالم، مدير أمن الوادي الجديد، بلاغا يفيد نشوب حريق محدود في مزرعة نخيل بمنطقة بئر 4 بمدينة موط الداخلة بسبب مخلفات الزراعة التي قام عدد من المزارعين باشعال النيران بها.

وعلى الفور تم الدفع بوحدات الإطفاء التي سيطرت على الحريق دون إصابات بشرية، وتم الانتهاء من مرحلة التبريد، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.