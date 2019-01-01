محافظ الشرقية: ضبط 36 تاكسي مخالف بالزقازيق

أعلن الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، ضبط 36 سيارة أجرة تاكسي مخالف بمدينة الزقازيق، لعدم التزام سائقيها بفتح البُنديرة وتشغيل العداد والانتظار، وتطبيق تعريفة الركوب الجديدة واستغلال المواطنين، وذلك خلال حملات تفتيشية مفاجئة على سائقي سيارات الأجرة لإعادة الانضباط للشارع وتطبيق القانون على المخالفين.

وأكد المحافظ، في بيانٍ له، اليوم الخميس، على ضرورة تكثيف الحملات المفاجئة على المواقف العمومية وسيارات الأجرة "التاكسي" و"السرفيس" للتأكد من التزام السائقين بتعريفة الركوب المحددة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، مضيفًا: "لن نترك المواطن فريسة أمام جشع معدومي الضمير".

وطالب المحافظ المواطنين بالتعاون مع إدارتي المرور والمواقف وتحمل مسئولياتهم وعدم الاستجابة لابتزاز السائقين، والإبلاغ فورًا عن المخالفين.