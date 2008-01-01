وفاة مريض فرنسي في غيبوبة بعد معركة قضائية طويلة لفصل جهاز التغذية الاصطناعية عنه

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توفى اليوم الخميس فرنسي في قلب معركة مريرة استمرت لسنوات طويلة، وذلك بعد تسعة أيام من سحب الأطباء جهاز التغذية الاصطناعية عنه.

وذكرت إذاعة "فرانس إنفو" العامة ووكالة الأنباء الفرنسية (ا ف ب ) نقلًا عن أقاربه تأكيدهم وفاة فينسنت لامبار الذي تسببت قضيته في انقسام بين أفراد عائلته وأدت إلى تدخل بابا الفاتيكان فرنسيس الأول.

وقال ابن شقيقه فرانسوا لامبار إن "المنطق انتصر". ولكن الفاتيكان انتقد تطور القضية ونقلت انفو فرانس عن محامي والدي لامبار القول إن الدولة "قتلته".

وكان لامبار قد أصيب إصابة خطيرة في حادث سيارة عام 2008 ومن حينها وهو في حالة وعي متدنية وفي السنوات الأخيرة أصبح في غيبوبة مستمرة.

ودعمت زوجته وابن شقيقه والعديد من الأشقاء قرارًا مبدئيًا أصدره أطباؤه في عام 2013 لفصله عن جهاز دعم الحياة.

ولكن والديه واثنين آخرين من أشقائه عارضاه، قائلين إنه كان معاقا بشكل كبير ولكن لديه حق الحياة.

ومهد أحدث قرار أصدرته أعلى محكمة فرنسية الشهر الماضي الطريق أمام فصله عن أجهزة دعم الحياة، لتلغي حكما أصدرته محكمة استئناف في مايو مفاده أن الدولة يجب أن تبقيها حتى تنظر القضية لجنة تابعة للأمم المتحدة معنية بحقوق المعاقين .

من جانبه، أعرب الفاتيكان عن أسفه للنتيجة النهائية.