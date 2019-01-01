سيرينا وليامز تضرب موعدا مع هاليب في نهائي بطولة ويمبلدون للتنس

تأهلت الأمريكية سيرينا وليامز للمباراة النهائية لمنافسات فردي السيدات ببطولة إنجلترا المفتوحة للتنس (ويمبلدون)، إحدى بطولات (جراند سلام) الأربع الكبرى، لتضرب موعدًا مع الرومانية سيمونا هاليب.

وحسمت وليامز، التي تمتلك سبعة ألقاب في ويمبلدون، المجموعة الأولى لصالحها خلال 27 دقيقة فقط، محطمة إرسال ستريكوفا مرتين، قبل أن تعيد الأمر ذاته في المجموعة الثانية، التي شهدت كسرها إرسال منافستها التشيكية في مناسبتين أيضا.

وحققت وليامز انتصارها رقم 98 في مسيرتها الطويلة مع ويمبلدون، كما أصبحت اللاعبة الأكبر عمرا التي تصعد للمباراة النهائية في البطولة العريقة، حيث تبلغ حاليا 37 عاما و291 يوما.

وتسعى وليامز خلال المباراة النهائية التي ستجرى بعد غد السبت لمعادلة الرقم القياسي للاعبة الاكثير تتويجا بالألقاب في بطولات جراند سلام، الذي تحمله اللاعبة الأسترالية مارجريت كورت، التي تمتلك 24 لقبا في البطولات الأربع الكبرى.