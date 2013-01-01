أطباء بلا حدود: البحث جار عن 3 من أفراد المنظمة خُطفوا في 2013 بالكونغو الديمقراطية

أعلنت منظمة "أطباء بلا حدود" غير الحكومية أنها لا تزال تبحث عن ثلاثة من أعضائها المختطفين منذ ستة أعوام شرقي الكونغو الديمقراطية من قبل ميليشيات مسلحة.

وقالت المنظمة في بيان - نقل راديو "أفريقيا 1" اليوم الخميس مقتطفات منه - إنه في 11 يوليو عام 2013، اختطف أربعة من أفراد المنظمة خلال هجوم شنته قوات مُتمردة على قرية حيث كانوا في مهمة لتقييم الاحتياجات الطبية في مقاطعة "شمال كيفو".

وأضاف البيان أن أحد أعضاء فريق "أطباء بلا حدود" استطاع الفرار في 29 أغسطس عام 2014، بعد أكثر من 13 شهرا من الاختطاف، موضحا أن الباقيين لا زالوا مفقودين.

وأكدت المنظمة أن أعمال البحث عن المخطوفين لاتزال مستمرة.

يذكر أن منظمة "أطباء بلا حدود" هي منظمة طبية إنسانية دولية غير حكومية تتخذ من مدينة جنيف في سويسرا مقرا لها، وهى تقدم الرعاية الطبية إلى البلاد المتضررة من الأزمات.

وتوفر بشكل يومي أكثر من 27 ألف موظف ميداني في جميع أنحاء العالم لمساعدة الشعوب المتضررة من العنف أو الإهمال أو الأزمات ويعود ذلك أساسا إلى النزاعات المسلحة أو الأوبئة أو سوء التغذية أو الحرمان من الرعاية الصحية أو الكوارث الطبيعية.