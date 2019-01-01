مصرع سائق وإصابة مندوب مبيعات في انقلاب سيارة بملوي

لقى سائق مصرعه متأثرا بإصابته، بينما أصيب زميله مندوب مبيعات بعد انقلاب السيارة التي كانا يستقلانها بالقرب من مركز ملوي، على الطريق الصحراوي الشرقي، وتم نقل جثة السائق وزميله لمستشفى ملوي العام.

وتلقى اللواء مجدي عامر، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن المنيا، إخطارا من مأمور مركز ملوي، بتلقيه بلاغا من الدكتور إسحق إبراهيم فارس، مدير مستشفى ملوي العام، بوصول سيف صلاح الدين محمد، البالغ من العمر 60 عاما، سائق جثة هامدة، وعلاء عبده سليم محمد، البالغ من العمر 30 عاما، مندوب مبيعات، مصاب بكسر في الساعد الأيمن والضلوع.

وتبين من التحريات التي أشرف عليها العميد مجدي سالم، مدير المباحث الجنائية، أن الحادث وقع عنئما كانت السيارة رقم 748 ع ي م ملاكي القاهرة قيادة المتوفي، ومرافقة قادمين من القاهرة في طريقه للوجة القبلي، بسبب انفجار احد اطارات السيارة فاختلت عجلة القيادة بيد السائق مما ادي الي وقوع الحادث.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لتولي التحقيق.