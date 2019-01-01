تراجع مؤشر الأنشطة الوسيطة في اليابان خلال مايو الماضي

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أظهرت بيانات وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية الصادرة، اليوم الخميس، تراجع مؤشر الأنشطة الوسيطة خلال مايو الماضي بعد ارتفاعه في الشهر السابق.

وتراجع المؤشر خلال مايو الماضي بنسبة 0.2% شهريا، بعد ارتفاعه بنسبة 0.8% شهريا خلال أبريل الماضي وفقا للبيانات المعدلة. كان المحللون يتوقعون تراجع المؤشر خلال مايو الماضي بنسبة 0.1% فقط.

في الوقت نفسه، ارتفعت المؤشرات الفرعية لأنشطة قطاعات المعلومات والاتصالات والتمويل والتأمين والنقل والبريد والخدمات الصحية، في حين تراجعت قطاعات تجارة الجملة والترفيه وتجارة التجزئة وخدمات الشركات والعقارات والكهرباء والغاز والمياه.

وبحسب البيانات، ارتفع مؤشر الأنشطة الاقتصادية الوسيطة خلال مايو الماضي بنسبة 0.5% سنويا بعد ارتفاعه بنسبة 1.2% سنويا خلال الشهر السابق.