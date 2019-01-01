قتيل و13 مصابا جراء حريق كبير في محطة للطاقة الحرارية بضواحي موسكو

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اندلع اليوم الخميس، حريق كبير في محطة للطاقة الحرارية بضواحي موسكو.

ووفقا لموقع "روسيا اليوم" فإن الحريق اندلع بمحطة غاز الضغط العالي الواقعة في أراضي محطة الطاقة الحرارية "سيفيرنايا" بمدينة ميتيشي، بضواحي العاصمة الروسية موسكو.

وأشارت المعلومات الأولية إلى أن سبب الحريق قد يعود إلى انفجار.

وأفادت خدمة الطوارئ المحلية بمقتل شخص وإصابة 13 آخرين على الأقل بجروح مختلفة جراء الحريق، مضيفة أن مساحة الحريق تتجاوز حاليا 800 متر مربع.

وأرسلت وزارة الطوارئ الروسية دعما للمشاركة في عملية إطفاء الحريق، كما لا يُستبعد استخدام طائرات في العملية.

وتم تدشين المحطة الكهربائية "سيفيرنايا" في ضواحي موسكو عام 1992. وتبلغ قدرتها الإجمالية 1060 ميجاوات. ولا يزال الغاز الطبيعي الوقود الرئيسي المستخدم في هذه المحطة.