ضبط 1110 أسطوانات بوتاجاز وتحرير 68 مخالفة تموينية بمدينة نجع حمادي

قال اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ قنا، إن مديرية التموين شنت حملة تفتيشية بمدينة نجع حمادي أسفرت عن ضبط عدد من أسطوانات البوتاجاز المنزلي وتحرير 68 مخالفة تموينية متنوعة، وذلك في إطار جهود محافظة قنا لإحكام الرقابة على الأسواق والمخابز والتأكد من صلاحية السلع المعروضة ومتابعة مدى التزام التجار بالأسعار المتداولة .

وأوضح الهجان أنه تم تحرير المحضر رقم 759 ج.أ.د.ط لسنة 2019 جنح مركز نجع حمادي ضد المواطن "ب أ ب" وذلك لبيعة عدد 1110 أسطوانات بوتجاز منزلي بأزيد من السعر كما تم تحرير المحضر رقم 11149 جنح مركز نجع حمادي حيث تم ضبط 164 كجم لانشون مجهولة المصدر والمحضر رقم 757 ج أ د ط لسنة 2019 والمحضر 758 ج.ا. د. ط لسنة 2019 جنح مركز نجع حمادى لتجميع 55 لتر سولار وبنزين بالمخالفة لقانون تنظيم تداول المواد البترولية .

وأضاف أن الحملات نجحت في تحرير 19 محضر غلق بدال تمويني وضبط 15مخالفة عدم الإعلان عن قائمة تشغيل، 11 مخالفة عدم الالتزام بالتعليمات، 7 مخالفات عدم إعلان أسعار ، 4 مخالفات خبز غير مطابق للمواصفات ، 4 مخالفات مخابز مغلقة ، 3 مخالفات ذبح خارج المجازر الحكومية ، عدد 2 محضر ضبط مواد تموينية .