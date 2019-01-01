الأرصاد: تحسن كبير في الأحوال الجوية اعتبارا من السبت المقبل

توقع الدكتور أحمد عبد العال، رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، استمرار الارتفاع في درجات الحرارة اليوم وغدًا، مشيرًا إلى وصول درجة الحرارة العظمى على القاهرة غدًا إلى 40 درجة مئوية.

وأضاف -في مداخلة هاتفية لبرنامج «صباح الخير يا مصر»، الذي يعرض على قناة «مصر الأولى»، صباح الخميس- أنه «سيكون هناك تحسن كبير في الأحوال الجوية، اعتبارًا من يوم السبت المقبل»، متوقعًا انخفاض درجة الحرارة العظمى على القاهرة بمعدل ثلاث درجات، والرطوبة بنسبة 10% تقريبًا.

وأوضح أن «هذا التحسن في الأحوال الجوية سيستمر لمدة يومين، ثم ستعاود درجات الحرارة ارتفاعها مرة أخرى بشكل تدريجي».

وحذّر السائقين على الطرق من الشبورة المائية الكثيفة، وخاصة على الطرق القريبة من المسطحات المائية والمزروعات، مشددًا على ضرورة اتباع تعليمات المرور بكل دقة.