بيونج يانج تتعهد بالرد على شراء جارتها الجنوبية مقاتلات «إف 35» الامريكية

أعلنت وزارة خارجية كوريا الشمالية عن البدء في تصنيع أسلحة جديدة مضادة للطائرات الأمريكية من طراز "إف 35"، وذلك عقب حصول كوريا الجنوبية عليها.

وأفادت وزارة خارجية بيونج يانج ـ حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم الخميس ـ بأن شراء جارتها الجنوبية طائرات أمريكية يمنحها التفوق العسكري على دول المنطقة، إضافة إلى توفير إمكانية هجومها على بيونج يانج.

وانتقدت خارجية كوريا الشمالية حيازة كوريا الجنوبية طائرات "إف 35" الأمريكية المقاتلة، معتبرة هذه الخطوة بأنها "تحديا صارخا" للاتفاقيات العسكرية الموقعة بين البلدين.

ويأتي هذا في الوقت الذي تنوي فيه كوريا الجنوبية شراء 40 طائرة مقاتلة من طراز "إف 35" من شركة "لوكهيد مارتن" بحلول عام 2021، وقد وصلت الدفعة الأولى منها في شهر مارس الماضي.