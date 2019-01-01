حرية الإعلام والتعددية يناقشها مؤتمر لمنظمة الأمن والتعاون الأوروبي الأسبوع المقبل

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تنطلق أعمال المؤتمر الإعلامي الحادي والعشرين لآسيا الوسطى حول "حرية الإعلام والتعددية في أوقات التحول الرقمي"، في مدينة بيشكيك بجمهورية قيرغيزستان يومي 17 و18 يوليو الجاري.

وقال بيان لمنظمة الأمن والتعاون الأوروبي - التى تنظم المؤتمر - إنه أكثر من 100 مشارك من كازاخستان وقيرغيزستان وطاجيكستان وتركمانستان وأوزبكستان ومنغوليا، سوف يشاركون قضايا وتحديات الإعلام في العصر الرقمي وفى ظل ثورة الاتصالات وانتشار مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضحت المنظمة أن المشاركين يمثلون الهيئات الحكومية والإعلام ونقابات وروابط الصحفيين والمجتمع المدني والأوساط الأكاديمية فضلاً عن العديد من الخبراء الدوليين.

وأشار البيان إلى أن جلسات وورش عمل المؤتمر سوف تتطرق إلى مجموعة من القضايا في إطار التحديات الناشئة عن تقنيات وسائل الإعلام الجديدة والشروط اللازمة لإنشاء شبكة إنترنت مفتوحة وآمنة على المستوى الوطني وفي جميع أنحاء منطقة منظمة الأمن والتعاون الاوروبي إلى جانب بحث تطورات حرية الإعلام في المنطقة.

وأوضح البيان أن ممثل منظمة الأمن والتعاون الأوروبي المعني بحرية الإعلام هارلم ديزير سوف يفتتح أعمال المؤتمر إلى جانب بيير فون أركس وزير خارجية جمهورية قيرغيزستان ووزير الثقافة والإعلام والسياحة في قيرغيزستان عزت زمانكولوف.