«تشريع مجلس الدولة» ينهي مراجعة تعديلات قانون المحاماة و5 مشروعات أخرى

انتهى قسم التشريع بمجلس الدولة، برئاسة السيد المستشار أنور أحمد إبراهيم، نائب رئيس مجلس الدولة، بجلسته المنعقدة أمس الأربعاء، من مراجعة عدد من مشروعات القوانين الهامة التي أرسلها مجلس النواب إلى القسم لمراجعتها، وتم إرسال هذه المشروعات إلى المجلس فور الانتهاء منها مساء اليوم ذاته؛ وذلك لاتخاذ شئونه حيالها واستكمال إجراءات الاستصدار.

وقال المستشارعبدالرازق مهران، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المكتب الفني لقسم التشريع، إن القسم كان قد تلقى على مدار يوم أمس عدد (6) مشروعات قوانين مُرسله إليه من مجلس النواب هى: «مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون في شأن دخول وإقامة الأجانب بأراضي جمهورية مصر العربية والخروج منها، وقانون الجنسية المصرية»، و«مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المحاماة»، و «مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المنظمات النقابية العمالية وحق التنظيم النقابي»،و «مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء هيئة تنمية الصعيد»،و «مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة»،و «مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية».

وأضاف مهران أنه رُغم أن القسم كان قد تلقى هذه المشروعات صباح أمس، إلا أنه ظل مُنعقدًا برئاسة المستشار أنور أحمد إبراهيم، نائب رئيس مجلس الدولة، طوال اليوم بجميع أعضائه وأعضاء مكتبه الفني حتى تم الانتهاء من مراجعة هذه المشروعات وإرسالها إلى مجلس النواب لاستكمال إجراءات الاستصدار.