العفو الدولية تدعو سول إلى إلغاء الحظر على ممارسة الجنس بين المثليين في الجيش

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دعت منظمة العفو الدولية كوريا الجنوبية اليوم الخميس، إلى إلغاء قاعدة تحظر ممارسة الجنس بين المثليين في الجيش، وقالت إن هذا يعني أن الجنود من المثليين والمتحولين جنسياً في البلاد يواجهون العنف والتحرش.

يذكر أن الخدمة العسكرية إلزامية للرجال في كوريا الجنوبية، لمدة 21 شهراً، على الأقل.

وقالت روزان ريف ، مديرة أبحاث شرق آسيا في منظمة العفو الدولية في بيان: "تجريم ممارسة الجنس بين المثليين في الجيش انتهاك صادم لحقوق الإنسان".

وهذا القانون العسكري ساري المفعول منذ ستينيات القرن الماضي ولكن السلطات بدأت في اتخاذ إجراءات صارمة في عام 2017 وتم توجيه اتهامات لأكثر من 20 جنديًا.

وتدرس المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية حاليا ما إذا كان هذا الحظر دستوري.