توقعات بإعلان ترامب إدراج المواطنة في الإحصاء الوطني القادم

من المرجح أن يعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن إجراء تنفيذي لطرح سؤال حول المواطنة في الإحصاء الوطني القادم، في خطوة قد تثير المزيد من المعارك القانونية.

كانت المحكمة العليا قد منعت الإدارة الأمريكية من إدراج سؤال عن المواطنة، على الأقل إلى حين أن تبرر السلطة التنفيذية الغرض من وراء هذه الخطوة.

وعلى تويتر، قال ترامب إنه سيتوجه اليوم الخميس إلى "حديقة الورود الجميلة لحضور مؤتمر صحفي حول التعداد والمواطنة".

وقالت وسائل إعلام أمريكية، من بينها صحيفة نيويورك تايمز، إن من المرجح أن يعلن ترامب عن جزء من التحرك التنفيذي، مع الوضع في الاعتبار أن الطبيعة الدقيقة لهذه الخطوة لا تزال غير واضحة. ومع ذلك، فإن أي جهد للالتفاف على قرار المحكمة العليا، من المحتمل أن ينتهي به المطاف في المحكمة.

ويجرى التعداد بشكل دستوري كل 10 سنوات، وهو لا يقوم فقط بعملية تعداد للسكان، لكنه يقوم أيضا بتحديد حصص المقاعد داخل الكونجرس والموارد من الحكومة الاتحادية.

ويسود قلق بين المعارضين الذين يزعمون أن مسألة المواطنة ستكون تمييزية وتؤدي للتقليل من تعداد سكان المجتمعات المهمشة.

وأخذت المحاكم هذه المخاوف في الاعتبار، عند أمرت الحكومة بتوضيح سبب تضمين السؤال في استبيان التعداد.

وكان من المعتاد أن يكون سؤال المواطنة متضمنا في الاستبيان، على الرغم من أنه تم حذفه لاحقا ولم يتم تضمينه إلا في استبيانات أطول كانت نسبة صغيرة من الأسر قد تلقتها قبل حذفه بالكامل.

يقول ترامب إنه البلاد يجب أن تعرف عدد المواطنين الذين يعيشون داخل حدودها.

وجعل ترامب التعامل مع الهجرة غير الشرعية حجر زاوية في فترة رئاسته.

ومن المتوقع أن يكون في المؤتمر الصحفي مع ترامب المدعي العام ويليام بار.