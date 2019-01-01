محكمة عراقية تقضي بالسجن 15 عاما لامرأتين من قرغيزستان بتهمة الانتماء لداعش

قضت محكمة عراقية، اليوم الخميس، بالسجن 15 عاما بحق امرأتين من دولة قرغيزستان؛ لإدانتهما بالانتماء إلى تنظيم (داعش).

وذكر بيان للمركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في العراق وزع اليوم، أن "المحكمة الجنائية المركزية في رئاسة استئناف بغداد الرصافة الاتحادية قضت بالسجن لمدة 15 سنة لمدانتين من دولة قرغيزستان عن جريمة الانتماء لعصابات داعش الإرهابية".

وأوضح البيان، أن "الإرهابيتين اعترفتا خلال التحقيق بأنهن حضرنا إلى سوريا عن طريق تركيا للالتحاق بعصابات داعش الإرهابي مع أزواجهن، وأنهن انتقلتا إلى العراق بصورة غير شرعية وسكنتا في منطقة تلعفر في محافظة نينوي".

وذكر البيان، أن "المدانتين كانتا تستلمان كفالات مالية بعملة الدولار من قبل عصابات داعش الإرهابي، وأن المحكمة وجدت الأدلة كافية لتجريمهن وفقا لأحكام قانون مكافحة الإرهاب في العراق".