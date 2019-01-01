زيادة ملموسة في صادرات ألمانيا من السلاح في النصف الأول من العام الحالي

سجلت صادرات ألمانيا من السلاح زيادة ملموسة في النصف الأول من العام الحالي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، حيث جاءت هذه الزيادة بعد ثلاثة أعوام عانت فيها صادرات ألمانيا من السلاح من التراجع.

ووفقا لتقارير إعلامية - نقلا عن وكالة الأنباء الألمانية - فقد شهد عام 2019 عودة مبيعات السلاح الألمانية إلى سابق عهدها لترتفع قيمة عقود تصدير السلاح التي وافقت عليها الحكومة الفيدرالية في النصف الأول من هذا العام إلى نحو 5.3 مليار يورو، وهو ما يزيد عن قيمة صادرات السلاح خلال عام 2018 بأكمله، والتي بلغت نحو 4.8 مليار يورو.