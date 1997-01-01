حزب الله يدين العقوبات الأمريكية على 3 من مسؤوليه

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أدان حزب الله اللبناني المتحالف مع إيران العقوبات الأمريكية على ثلاثة من مسؤوليه ووصف الخطوة بأنها "عدوان على لبنان".

كانت وزارة الخزانة الأمريكية قد أدرجت الثلاثاء الماضي نائب حزب الله في البرلمان أمين شيري، ورئيس الكتلة البرلمانية للحزب محمد حسن رعد، إلى جانب مسؤول الأمن بالحركة وفيق صفا، على قائمتها السوداء للأفراد والكيانات المصنفة بصلتها بالإرهاب.

وقالت الكتلة البرلمانية لحزب الله في بيان إن "هذا القرار هو استمرار للعدوان على لبنان وشعبه وخياراته."

جاء في البيان أن "هذا أمر غير مقبول ومؤسف بكل المعايير السيادية والأخلاقية."

ويأتي رد فعل الحزب بعد يوم من انتقاد قادة لبنان للعقوبات الأمريكية.

وكان قد تم تصنيف حزب الله، المدعوم والممول من إيران، من قبل وزارة الخارجية الأمريكية باعتباره منظمة إرهابية أجنبية عام 1997.

وقال مسؤولون أمريكيون إن الأفراد الثلاثة الذين استهدفتهم العقوبات استغلوا مناصبهم "من أجل تسهيل أجندة حزب الله الخبيثة وتنفيذ أوامر إيران".

وقال سيجال ماندلكر وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية إن "حزب الله يستخدم عناصره في البرلمان اللبناني للتلاعب بالمؤسسات لدعم المصالح المالية والأمنية للجماعة الإرهابية، ولتعزيز الأنشطة الخبيثة في إيران."

وقد تمت إضافة الأشخاص الثلاث إلى قائمة عقوبات تضم 50 فردا وكيانا مرتبطة بحزب الله منذ عام 2017، وذلك وفقا لوزارة الخزانة.

وفي عام 2006، خاض حزب الله حربا مدمرة ضد إسرائيل.

كما أرسل مقاتلين إلى سورية المجاورة لدعم القوات الحكومية هناك للقضاء على تمرد مسلح اندلع في عام 2011.