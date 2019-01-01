جامعة سوهاج تتعاون مع «القومي للمرأة» لتأهيل الفتيات والسيدات سياسيا

أعلن الدكتور أحمد عزيز عبدالمنعم رئيس جامعة سوهاج، عن عقد دورات تدريبية للتأهيل السياسي لسيدات وفتيات المحافظة بالحرم الجامعي، وذلك بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة والمحافظة، حيث تبدأ الدورة الأولى يوم السبت المقبل.

قال عزيز إن تلك الدورات تهدف إلى تأهيل المرأة السوهاجية للمشاركة في كل الاستحقاقات السياسية في الفترة القادمة، ومنها على سبيل المثال الانتخابات النيابية المختلفة على جميع المستويات، ومنها: مجلس النواب، ومجلس الشيوخ، والمجالس النيابية المحلية.

وأضاف رئيس الجامعة أنه سيقوم بالتدريب في تلك الدورات التدريبية مجموعة من أساتذة الجامعة من التخصصات المختلفة، مثل أقسام الإعلام، والقانون، والاجتماع، والجغرافيا، بالإضافة إلى مجموعة من نائبات المجالس النيابية، ومسئولي وزارة التنمية المحلية.

وقال الدكتور مصطفى عبدالخالق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إن هذه الدورات تأتي ضمن خطة لتعظيم دور خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وتفعيل الشراكة مع منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الحكومية الأخرى لتنفيذ التوجيهات الرئاسية في هذا الصدد.

ومن جانبها، قالت الدكتورة سحر وهبي مدير فرع المجلس القومي للمرأة بالمحافظة، إنه قد تم الإعلان عن تلك الدورات لدى كل منظمات المجتمع المدني المهتمة بقضايا المرأة المصرية، وسيشارك بالدورة التدريبية الأولى 53 متدربة، حيث سيتم عقد التدريب بقاعة سيمنار كلية العلوم بالحرم الجامعي.

وأضافت وهبي أن الدورة التدريبية ستستمر على مدى 3 أيام من الساعة 4 عصرا، حيث سيتم التدريب على المشاركة السياسية وكيفية إعداد الحملات الانتخابية، ومهارات التواصل الفعال مع الناخبين وبناء قاعدة شعبية، وأيضا تعلم المصطلحات السياسية والإدارة المحلية، بالإضافة إلى وضع الخريطة السياسية الانتخابية والتعرف على الاحتياجات التنموية لمحافظة سوهاج.