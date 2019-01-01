ضبط 950 لتر بنزين و124 إسطوانة بوتاجاز وتحرير 66 مخالفة تموينية بالغربية

أعلن هشام السعيد محافظ الغربية، تكثيف الحملات التموينية على محطات الوقود ومستودعات البوتاجاز للتأكد من توافر المنتجات البترولية والالتزام بالقرارات والتعليمات الوزارية المحددة لإجراءات البيع والتداول وتكثيف الحملات التموينية على المحال التجارية والأسواق.

وقامت مديرية التموين بالغربية بتشكيل حملات تموينية بالاشتراك مع الإدارة العامة للتجارة الداخلية ومباحث تموين الغربية أسفرت عن تحرير 66 مخالفة تموينية ومصادرة 950 لتر سولار و124 إسطوانة بوتاجاز.

ففي مركز ومدينة كفر الزيات، تم ضبط 950 لتر بنزين مدعم بمصنع مذيبات بويات (تنر) بقرية قسطا، وضبط 2 طن أسمدة زراعية مدعمة قبل بيعها بالسوق السوداء بمحل بقرية نمرة البصل.

وأكد محافظ الغربية على استمرارية هذه الحملات على مدار24 ساعة يوميًا لمتابعة الالتزام بالأسعار المحددة من قبل وزارة البترول والثروة المعدنية ولمواجهة كافة أوجه الغش التجاري بالإضافة إلى تكثيف الحملات التموينية على المخابز البلدية والمحال التجارية والمطاعم للتأكد من جودة وصلاحية المعروضات ومطابقتها للمواصفات حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.