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روسيا والإمارات يبحثان التعاون في قطاع الطاقة والغاز الطبيعي المسال

موسكو - أ ش أ
نشر فى : الخميس 11 يوليه 2019 - 4:57 ص | آخر تحديث : الخميس 11 يوليه 2019 - 4:57 ص
أعلنت وزارة الطاقة الروسية، أن وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، بحث مع وزير الدولة في دولة الإمارات العربية المتحدة والمدير العام لشركة النفط الوطنية في أبوظبي "أدنوك" سلطان أحمد الجابر، التعاون في مجال الطاقة، وخاصة في مجال إنتاج النفط والغاز الطبيعي المسال والاستكشاف الجيولوجي.

وأشار نوفاك، خلال الاجتماع الذي عُقد الأربعاء في موسكو، إلى أن التعاون في مجال الطاقة بين روسيا والإمارات العربية المتحدة يتطور بشكل نشط ولديه إمكانات هائلة، وفقا لوكالة أنباء سبوتنيك الروسية.

وقال نوفاك إن عددا من شركات النفط والغاز الروسية الكبيرة لديها بالفعل مكاتب تمثيلية لها في البلد، تتفاعل شركة "لوكويل" و"غازبروم نفط" بنشاط مع الإمارات العربية المتحدة.

كما أشار الوزير إلى أن التعاون في مجال الغاز الطبيعي المسال هو مجال واعد للتعاون، بالإضافة إلى ذلك، وفقًا لـ نوفاك، فإن الشركات الروسية، على وجه الخصوص، "روس جيولويا" على استعداد لتطوير التعاون مع الشركاء من دولة الإمارات العربية المتحدة في استكشاف النفط الخام، بما في ذلك المسوحات السيزمية ثلاثية الأبعاد.

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