الفلبينيون يرغبون في استعادة السيطرة على جزر متنازع عليها في بحر الصين الجنوبي

يعتقد جميع الفلبينيين تقريبا أنه من المهم للفلبين استعادة السيطرة على جزر تحتلها الصين في بحر الصين الجنوبي المتنازع عليه، وفقا لاستطلاع رأي على مستوى البلاد.

وقال 93% من إجمالي 1200 شخص بالغ تم سؤالهم على مستوى البلاد إنه من المهم "للغاية" و"إلى حد ما" أن "تعود السيطرة على الجزر التي تحتلها الصين حاليا في (بحر الصين الجنوبي) إلى الفلبين"، حسبما ذكرت مؤسسة "محطات الطقس الاجتماعي (SWS) للأبحاث في بيان صدر مساء أمس الأربعاء.

وقال 2% فقط من المستطلعة آراؤهم إنه ليس من المهم "إلى حد ما" أو"على الإطلاق" بالنسبة للفلبين استعادة السيطرة على الجزر التي تحتلها الصين، في حين أن 4% ممن شملهم الاستطلاع لم يحسموا أمرهم، وفقا لنتائج الدراسة التي أجريت في الفترة من 22 إلى 26 يونيو.

وقالت مؤسسة SWS إن نسبة الفلبينيين الذين قالوا إنه من المهم للفلبين استعادة السيطرة على الجزر قد تزايدت في الاستطلاعات الأربعة السابقة منذ يونيو 2018.

وأفادت مؤسسة الأبحاث بأن: "النسبة الأحدث، 93% ... تزيد بأربع نقاط عن نسبة الـ89% المسجلة في ديسمبر 2018 ... وكانت النسبة هي 87% في سبتمبر 2018، و87% أيضا في يونيو 2018."

وأضافت المؤسسة أن: "الدعوات لاتخاذ إجراءات حكومية فيما يتعلق ببحر غرب الفلبين زادت بشكل كبير"، واصفة المنطقة المتنازع عليها بما تعرف عليه في الفلبيني.

وقال 89% من المستطلعة آراؤهم إن الحكومة الفلبينية ليس من الصواب أن "تترك الصين (تعزز) بنيتها التحتية ووجودها العسكري في المناطق المتنازع عليها"، وفقا لما ذكرته المؤسسة.