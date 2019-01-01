6 أعمال فنية تعزز من قيمة الصداقة فى يومها العالمى

فى شهر يوليو من كل عام تحتفل كثير من الدول باليوم العالمى للصداقة، والذى يختلف تاريخه من دولة لأخرى، بعض الدول تحتفل به فى 14 يوليو وأخرى فى 20 يوليو أو 30 يوليو، ولذلك يمكن أن يطلق على يوليو شهر «الصداقة».

فى عالم الفن، سلطت كثير من الأعمال الضوء على علاقة الصداقة وأهميتها بين البشر فى السينما والتليفزيون والمسرح، «الشروق» ترصد أبرزها فى هذا التقرير.

سلام يا صاحبى

صدفة تجمع شخصين مختلفين ومع الوقت تجمعهما صداقة قوية، يعملا سويا ويستطيعا تحقيق نجاح وتكوين ثروة، يحاول أعداؤهما تفكيك صداقتهما التى هى السبب الرئيسى فى قوتهما، ولكن يفشلوا فيحاولوا الانتقام، تعتمد تيمة الفيلم الرئيسية على قوة الصداقة حتى بعد الفراق وينتهى بأغنية توضح المعنى، وهو من بطولة عادل إمام وسعيد صالح وتأليف صلاح فؤاد.

صاحب صاحبه

يركز الفيلم على معنى الحب فى صورة صداقة تجمع بين شابين من نفس المنطقة الشعبية، يجسدهما محمد هنيدى، وأشرف عبدالباقى، أحدهما يريد العيش خارج مصر لجمع المال والآخر لا يرغب فى ذلك، فيلجأ لحيل مختلفة تجعله يعدل عن فكرة السفر منها أنه يدعى إصابته بمرض سيؤدى لوفاته.

فيلم هندى

فيلم سينمائى يسلط الضوء هذه المرة على نوع آخر من الصداقة، وهى «صحوبية» جمعت بين شاب مسلم وآخر مسيحى، تربطهما علاقة قوية يقف كل منهما بجوار الآخر، حتى حينما يوضعان فى موقف للاختيار بين حبيبته وصديقه يختار الاثنان الصديق. العمل بطولة أحمد آدم وصلاح عبدالله ومنة شلبى ورشا مهدى.

أحلى الأوقات

عن أصدقاء الماضى والطفولة والذكريات يروى الفيلم قصة ثلاث فتيات فرقتهم ظروف الحياة من زواج ومعيشة، وجمعتهم إحداهن عندما عادت تبحث عن ذكريات الماضى بعد وفاة والدتها، وظهور أشياء غريبة فى حياتها وشعورها بالوحدة، فساندوها دون تردد.

الفيلم بطولة حنان ترك وهند صبرى ومنة شلبى وعمرو واكد وأمير كرارة وسامى العدل.

بنتين من مصر

يعرض الفيلم قصة فتاتين وسط ظروف مجتمعية قاسية وسوداوية تحلم كل منهما بشريك حياة يمنحها طاقة لإكمال النجاح فى حياتها، تصاب أحدهما بمرض خطير فتقف الأخرى بجوارها، يتعرض شقيق إحداهن لحادث غرق فتجد الأخرى تبحث معها فى وسط الضحايا عن جثة المفقود، هكذا عمق المؤلف محمد أمين العلاقة بين الاثنتين. الفيلم بطولة زينة وصبا مبارك.

الأصدقاء

مسلسل تلفزيونى محوره الأساسى علاقة الصداقة بين 3 أشخاص أحدهم قاضٍ والثانى محامٍ والثالث دكتور فى علم الذرة، ويشرح المسلسل علاقة الصداقة العميقة بينهم والأزمات التى تمر بكل منهم وكيف يتصرفون لحلها، ومواقف الشهامة التى يقدموها لبعضهم.

المسلسل بطولة صلاح السعدنى وفاروق الفيشاوى ومحمد وفيق وهالة فاخر ونرمين الفقى.