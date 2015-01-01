فنلندا تستقبل 8 مهاجرين أنقذتهم سفينة لمنظمة سي ووتش الألمانية

وافقت الحكومة الفنلندية اليوم الخميس على استقبال ثمانية أشخاص تم إنقاذهم بواسطة سفينة تابعة لوكالة إغاثة رست في الآونة الأخيرة في إيطاليا.

يشار إلى أن فنلندا هي واحدة من خمس دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي قالت إنها على استعداد لاستقبال عدد من إجمالي 40 طالب لجوء أنقذتهم السفينة سي ووتش 3 التي ترفع العلم الهولندي وتديرها جمعية خيرية ألمانية.

وانتشلت السفينة 53 شخصا من البحر قبالة ليبيا في 12 يونيو الماضي. وتم إجلاء بعضهم لأسباب طبية أو إنسانية قبل أن ترسو السفينة في 29 حزيران/يونيو في جزيرة لامبيدوسا، متحدية بذلك الأوامر الإيطالية بعدم دخول الميناء.

وقالت وزارة الداخلية الفنلندية إن المفوضية الأوروبية طلبت من دول الاتحاد الأوروبي استقبال طالبي اللجوء.

وأضافت الوزارة أن فنلندا سوف تنظر في طلباتهم وتتبع إجراءات اللجوء المعتادة.

ومعظم طالبي اللجوء من ساحل العاج والكاميرون ومالي وغينيا.

وفي الفترة من عام 2015 إلى 2017، قبلت فنلندا نحو 1980 طالب لجوء تم نقلهم من اليونان وإيطاليا.