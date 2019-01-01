أوبي مكيل يلمح لإمكانية تتويج نيجيريا بالكان

أكد جون أوبي مكيل لاعب المنتخب النيجيري أن ظروف النسخة الحالية من الكان (مصر2019) مشابهة إلى حد كبير للبطولة التي توّجت بها النسور الخضراء بقيادة الراحل ستيفن كيشي (جنوب إفريقيا 2013).

وأشار مكيل إلى أن منتخب بلاده لا يهتم بمنافسه في نصف النهائي سواء كان الجزائر أو كوت ديفوار، فهم جاهزون لأي فريق.

وكان منتخب نيجيريا قد فاز على جنوب إفريقيا، أمس الأربعاء، بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعتهما على ستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات دور الـ 8 من البطولة.

وقال أوبي مكيل في تصريحات خاصة للشروق: "المباراة أمام جنوب أفريقيا كانت رائعة، قد قدمنا أداء جيدا، ونجحنا في الفوز على البافانا بافانا، سعداء بالتواجد في نصف النهائي".

وأضاف لاعب تشيلسي الأسبق: "غبنا عن النسختين الماضيتين، ولكن عدنا الآن في هذه النسخة، وأرى أن الظروف مشابهة بين هذه البطولة وآخر بطولة توجنا بها مع الراحل ستيفن كيشي".

الجدير بالذكر أن منتخب نيجيريا توج بكأس الأمم الإفريقية 3 مرات أعوام (1980) (1994) (2013)