 اليونان: مصرع 6 أشخاص وإصابة العشرات في عواصف برد عنيفة - بوابة الشروق
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اليونان: مصرع 6 أشخاص وإصابة العشرات في عواصف برد عنيفة

أ ش أ
نشر فى : الخميس 11 يوليه 2019 - 10:33 ص | آخر تحديث : الخميس 11 يوليه 2019 - 10:33 ص

أعلنت السلطات اليونانية، مصرع 6 أشخاص، وإصابة أكثر من 100 آخرين، إثر عواصف برد عنيفة ضربت شمال اليونان، وتسببت في اقتلاع الأشجار وانهيار أسطح المباني.

ووصف خبير الأرصاد الجوية كليركسوس ماروساكيس - وفقا لما أوردته صحيفة "كاثمريني" اليونانية اليوم الخميس - هذه الأجواء بأنها غير عادية على الإطلاق لهذا الوقت من العام في اليونان.

كما تم إعلان حالة الطوارئ في مقاطعة خالكيذيكي شمالي البلاد، وتوجه إلى خالكيذيكي وزير شؤون حماية المواطن ميخاليس خريسوخيديس للوقوف على عمليات الإنقاذ.

وأوضحت السلطات اليونانية أن ما لا يقل عن 140 شخصا من رجال الإطفاء يشاركون في العمليات في المنطقة.

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