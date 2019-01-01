محمد يوسف: 180 دقيقة فقط تترجم مجهود عام من التضحية والعمل

أكد محمد يوسف، المدرب العام للنادي الأهلي، أن فريقه تفصله 180 دقيقة فقط من أجل تتويج مجهود عامل كامل، وتحقيق لقب الدوري.

ويخوض النادي الأهلي مباراته قبل الأخيرة في الدوري الممتاز أمام المقاولون العرب يوم 24 يوليو الجاري، قبل أن يواجه الزمالك يوم 28 من الشهر نفسه في ختام مباريات المسابقة.

وقال يوسف في تصريحات تلفزيونية لقناة النادي، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس: "أمامنا 180 دقيقة فقط لترجمة مجهود عام كامل وعمل وتضحية وتدريبات ومباريات كثيرة".

وأضاف:"بسبب مباراتي المقاولون والزمالك تغيرت معايير معسكرنا الحالي، فنحن لا نستعد لبداية موسم جديد فقط، نحن نُعد الفريق لمباراتي حسم الدوري أيضاً".

وأوضح يوسف:"نركز في معسكرنا على مباراتي المقاولون والزمالك، ولو كان هذا المعسكر بعد انتهاء الموسم والاستعداد لموسم الجديد لاختلف كل شيء بالنسبة لنا".

واستكمل حديثه عن أزمة القيد الإفريقي، قائلًا: "هذا شيء إداري ومن اختصاص سيد عبد الحفيظ مدير الكرة ومن صميم عمله مع مجلس الإدارة ولجنة التخطيط وبالتأكيد يتناقشون في هذا الملف".

وتابع: "مباراة المقاولون العرب يجب أن نكون في قمة التركيز بها، ويجب تنفيذ اللاعبين للتعليمات الفنية والتصميم على الفوز بالثلاث نقاط".

واختتم: "الأهلي لا يرضى إلا بالمركز الأول، وهدفنا هو الحصول على بطولة الدوري المصري وهذا ما تربينا عليه داخل القلعة الحمراء".

يذكر أن الأهلي، يتصدر جدول ترتيب الدوري برصيد 74 نقطة بفارق 4 نقاط عن بيراميدز صاحب المركز الثاني الذي أنهى مبارياته، وبفارق 6 نقاط عن الزمالك الثالث الذي لعب مباراة واحدة أقل من الأحمر.