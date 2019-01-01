قائدة سفينة «سي ووتش 3» تقيم دعوى ضد سالفيني

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تريد كارولا راكيته، قائدة سفينة إنقاذ المهاجرين "سي-ووتش 3"، من نائب رئيس الوزراء الإيطالي وزير الداخلية ماتيو سالفيني أن يبتعد عن موقعي فيسبوك وتويتر في إطار دعوى تشهير.

وقال محاموها إن راكيته صاغت شكوى جنائية ضد سالفيني متهمة إياه بالتشهير والتحريض.

واطلعت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) على الشكوى المؤلفة من 14 ورقة.

وتطالب الشكوى بـ"المصادرة الاحترازية" للصفحات الإلكترونية التي تتضمن "محتوى تشهيري وتحريضي... مع الاشارة تحديدا إلى صفحات الحساب الرسمي لسالفيني على موقعي تويتر وفيسبوك".

وتذكر الشكوى مرات عديدة وصف فيها سالفيني راكيته بأنها "مجرمة" و"شيوعية ألمانية ثرية" و"مرتزقة" و"خارجة عن القانون " و"قاتلة محتملة" و"متواطئة مع المهربين".

وتتهم أيضا سالفيني بـ"إثارة مشاعر الرهاب من الأجانب وكره المرأة" ما أدى إلى "سيل من رسائل التشهير التي لا تحصى من متابعيه".

وتأتي الشكوى عقب إهانات تتراوح من أشخاص يصفونها بـ"العاهرة" إلى آخرين يتعهدون بحلق شعرها وغسل رأسها في الحمض.

وأصبحت راكيته خصما لسالفيني بعدما نقلت 40 مهاجرا إلى جزيرة لامبيدوسا، متجاهلة أوامره بعدم دخول المياه الإقليمية الايطالية.