المصري يتعادل مع الرجاء المطروحى وديا

تعادل الفريق الأول للكرة بالنادى المصري مع فريق الرجاء المطروحي أحد أندية الدورى الممتاز ( ب ) فى المباراة الودية التى اقيمت بينهما مساء اليوم على ملعب الفندق الذي يقيم به المصرى معسكره المغلق ببرج العرب وأدارها طاقم تحكيم سكندرى مكون من هشام عبد الحميد حكماً للساحة ومعه كل من هشام ابراهيم وخالد حمزة كمساعدين .

انتهى الشوط الأول بتقدم المصري بهدف للاشئ سجله حسن علي ” حبي” في الدقيقة 19 وشهد هذا الشوط إهدار أحمد جمعة لركلة جزاء في الدقيقة 26 .

وفي الشوط الثانى نجح فريق الرجاء الذي يقوده فنياً هاني العقبي فى إحراز هدف التعادل فى الدقيقة 15عن طريق لاعبه الشافعى ليضغط المصرى بشدة ويهدر مهاجموه اكثر من فرصة خطرة ليطلق بعدها حكم المباراة صافرته معلناً نهاية المباراة بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق .

مثل المصرى فى الشوط الاول : أحمد مسعود لحراسة المرمى ، الناشئ محمد عبد الخالق ، أحمد شوشة ، الناشئ أحمد لبيب ، عبد الناصر دي ماريا لخط الظهر ، فريد شوقي ، اسلام عطية ، حسن علي (عبد الرحمن زين) ، مفتاح طقطق ،أيمن ندا لخط الوسط ، أحمد جمعة للهجوم .

وفى الشوط الثانى مثل المصرى: أحمد عبد الفتاح لحراسة المرمى ، مصطفى طيارة ، إسلام أبو سليمة ، الناشئ حسام أشرف ، الناشئ محمد السيد العربى “ميشو” لخط الظهر ، عمرو موسى ، عبد الرحمن زين ، مصطفى ايمن ( ابراهيم ماجد ) ، محمد جابر ، أحمد ياسر لخط الوسط ، محمود وادى للهجوم .