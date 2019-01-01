أمير صلاح الدين يشكر مخرجة فيلم «نوارة»: «المخرج الصادق رزق»

توجه الفنان أمير صلاح الدين، بالشكر للمخرجة هالة خليل، لموافقتها على مشاركته البطولة مع الفنانة منة شلبي في فيلم "نوارة" دون سابق معرفة شخصية، وهو من تأليفها وإخراجها، مشيدًا بجمال السيناريو.

ونشر أمير عبر حسابه الشخصي بموقع "فيسبوك"، صورة تجمعه بالفنانة منة شلبي من فيلم "نوارة"، قائلًا: "أتذكر في أول بروفة ترابيزة في منزلها وبعد إحدي الجمل الحوارية المهمة لشخصية علي، نظرت في عيني نظرة مندهشة وقالت أنت ممثل كويس أوي، فقلت لها متشكر جدًا ربنا يخليكي".

وأضاف: "وكملنا البروفة، و في نفس التوقيت كنت باصور برنامج (ميكرفون) مع يسرا اللوزي، و متوتر من التجربة كمذيع، و فجأة اتعرضت لحادث بالموتسيكل الخاص بالفيلم اثناء التدريب قبل التصوير بيوم، فصبرت عليا ٣ شهور وأجلت تصويري واستحمِلِت عصبيتي الزائدة بعد رجوعي من الحادث على التصوير".

واستكمل: "وكذلك منة شلبي كانت مدرسة في الالتزام و التشخيص وكانت داعمة في معظم المشاهد، والحمد لله بعدها بسنة أفوز بجائزة أحسن ممثل دور أول في المهرجان القومي للسينما ٢٠١٧، وتفوز هالة خليل بجائزة أحسن مخرجة ومنة شلبي أحسن ممثلة".

واختتم قائلًا: "أرجو أن أكون عند حسن ظنكم وأشكركم على مشاركتي في فيلم سيؤرخ لفترة مهمة في تاريخ مصر، المؤلف المخرج الصادق رزق".