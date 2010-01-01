إحصاء النمور الهندية يحقق رقما قياسيا كأكبر مسح عالمي بالكاميرات الفخية

حقق إحصاء لعدد النمور أجرته الهند في 2018 رقما قياسيا في موسوعة جينيس كأكبر مسح عالمي للحياة البرية باستخدام الكاميرات الفخية التي يتم السيطرة عليها عن بُعد.

وقال وزير البيئة براكاش جافديكار إنها كانت "لحظة رائعة" وذلك في منشور على تويتر اليوم السبت.

وقال جافديكار إن الهند ضاعفت عدد النمور فيها قبل أربع سنوات من الموعد المستهدف وهو 2022 والذي جرى تحديده في قمة عالمية عُقدت في سانت بطرسبرج في 2010.

وكشفت نتائج تقدير النمور في كافة أنحاء الهند لعام 2018، الذي صدر في يوليو 2019، أن تعداد النمور في الهند زاد ليصل إلى 2967 في 2018 بارتفاع من 2226 في 2014.

تضم الهند نحو 75 بالمئة من اجمالي عدد النمور في العالم والذي يقدر الصندوق العالمي للحياة البرية أنه بلغ نحو 3900 في 2019.

وتقول موسوعة جينيس للأرقام القياسية إن مسح 2018- 2019 الذي أجرته الهند كان الأكثر شمولا لليوم فيما يتعلق بكل من الموارد المستخدمة والبيانات المجمعة.

وجرى وضع الكاميرات "الفخية" في 26838 موقعا عبر 141 مكانا مختلفا ومسحت منطقة تبلغ مساحتها 121337 كيلومترا مربعا.

يشار إلى أن الكاميرات الفخية هي أجهزة فوتوغرافية خارجية مزودة بمستشعرات حركة تبدأ في التسجيل عن مرور أي حيوان.

وتجري الهند إحصاء لحصر اعداد النمور بها، وهي الحيوانات الوطنية، كل أربع سنوات بموجب توجيه من الهيئة الوطنية للحفاظ على النمور.