صحة شمال سيناء : الطب الوقائي فعال في مواجهة كورونا

أكد الدكتور طارق شوكة مدير مديرية الصحة، إنه ماتم تداولة على صفحات التواصل الاجتماعي من أخبار عن إعفاء الطب الوقائي من متابعة حالات التقصي والاشتباه واسنادها الي الرعاية الأساسية عاري من الصحة، موضحاً أن إدارة الطب الوقائي تعمل جنب الي جنب مع الرعاية الصحية الأساسية من أجل التصدي لجائحة كورونا الفيروس المستجد.

وأضاف قيام إدارة الطب الوقائي بمتابعة مخالطي الإصابة للحالات الايجابية لفيروس كورونا لمدة 14يوم من خلال التقصيات الوبائية والتي يقوم بها المراقبين الصحيين بالادارات والوحدات وكذلك متابعة حالات العزل وتقديم التثقيف الصحى لهم وتابع شوكة حديثه عن قيام إدارة الرعاية الأساسية بتوزيع حقائب المستلزمات الوقائية لحالات العزل المنزلي والمخالطين للحالات الايجابية من خلال أطباء الرعاية الأساسية وبالتعاون مع اعضاء هيئة التمريض بالوحدات.

تهيب مديرية الشئون الصحية المواطنين بعدم الانسياق وراء الشائعات وان القطاع الصحى يعمل بكل طاقته من أجل احتواء الازمة الراهنة لفيروس كورونا المستجد