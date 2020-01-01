 خان: باكستان تعتزم توفير 180 مليون دولار لدعم الإسكان - بوابة الشروق
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خان: باكستان تعتزم توفير 180 مليون دولار لدعم الإسكان

د ب أ
نشر في: السبت 11 يوليه 2020 - 2:06 ص | آخر تحديث: السبت 11 يوليه 2020 - 2:06 ص

 قال رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، في تصريح متلفز اليوم الجمعة إن باكستان ستقدم دعما بقيمة 30 مليار روبية (180 مليون دولار) لأول 100 ألف من وحدات الإسكان التي سيتم إنشاؤها بموجب مشروع إسكان نايا باكستان.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن خان قوله عقب اجتماع للجنة التنسيق الوطنية في إسلام أباد إن بنك باكستان المركزي طلب من البنوك تخصيص 5 بالمئة من محفظتها الإجمالية للقروض لقطاع البناء.

وقال خان إن البنوك ستفرض فائدة بواقع 5 إلى 7 بالمئة على وحدات الإسكان، استنادا إلى حجم التطور بالمشروع.

وأشار إلى أنه سيتم تقديم حوافز لصناعة البناء، بما في ذلك عدم المطالبة بالكشف عن مصدر الدخل، حتى نهاية ديسمبر المقبل.

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