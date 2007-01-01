مسؤول هندي: التوقعات بشأن الاقتصاد غير مؤكدة جراء الإغلاق بسبب كورونا

ذكر محافظ البنك المركزي الهندي، اليوم السبت، أن الاقتصاد يظهر مؤشرات على عودته لوضعه الطبيعي، مع تخفيف القيود الناجمة عن وباء فيروس كورونا، لكن مازالت التوقعات على المدى المتوسط غير مؤكدة.

ووصف حاكم بنك الاحتياط الهندي، شاكتيكانتا داس الوباء بأنه أسوأ أزمة صحية واقتصادية واجهها العالم في وقت السلم منذ مئة عام، بتداعيات سلبية غير مسبوقة على الإنتاج والوظائف والرفاهية.

وأضاف داس أنه بينما يتم استئناف النشاط الاقتصادي في الهند، مازال من غير المؤكد موعد استعادة عمل سلاسل الإمداد تماما وكم من الوقت سيستغرق لكي تعود اوضاع الطلبات لطبيعتها وطبيعة التأثيرات الدائمة للوباء على النمو الاقتصادي المحتمل للهند.

وأضاف أن الأولوية الرئيسية للبنك تتمثل في إحياء النمو وفي الوقت نفسه ضمان استقرار مالي.

وتابع داس أنه بينما قدم التوجه متعدد المحاور للبنك حتى الآن سندا بعد التداعيات الفورية للوباء على البنوك، فإن التوقعات متوسطة الأجل غير مؤكدة وتعتمد على منحنى تفشي الوباء.