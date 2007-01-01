الشرطة تبحث عن أسد أمريكي وصاحبه في بولندا بعد فرارهما

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تبحث الشرطة في غابة جنوبي بولندا، اليوم السبت، عن أسد أمريكي (كوجار) بالغ وصاحبه تردد أنهما فرا معا لتجنب وضع الحيوان في حديقة الحيوان.

وذكرت إذاعة "تي في إن 24" البولندية أن الرجل يحتفظ بالأسد بصورة غير قانونية في منزله في بلدة أوجرودزينيك جنوبي البلاد.

وبعد صدور أمر من المحكمة، توجهت الشرطة وحراس الحيوانات إلى منزل الرجل أمس الجمعة لوضع الحيوان في حديقة حيوانات مدينة بوزنان.

ولكن بدلا من ترك حيوانه الأليف كبير الحجم، هدد الرجل المسؤولين بسكين قبل أن يفر إلى الغابة مع الأسد الأمريكي.

وقال شهود عيان إن الرجل أخبر مدير حديقة الحيوان أن الأسد الأمريكي طفله، وأنه ربى الحيوان ولن يتخلى عنه أبدا.

وحذرت الشرطة من أن الرجل، وهو جندي سابق خدم في أفغانستان، ربما يكون معه "أشياء خطيرة" أخرى وكذلك سكين.

وقد يكون الأسد الأمريكي خطيرا أيضا.