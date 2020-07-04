تحسين المظهر الخارجي من الأشياء التي تسعى إليها أغلب النساء ليحصلن على جاذبية، ومقابل ذلك تنفقن المزيد من الأموال على مستحضرات العناية بالبشرة والملابس دون النظر إلى الوسائل الأخرى التي تضمن جمال الجسم، حسبما ذكر موقع "هير ماني".

وفقُا لعالمة الاجتماع ومصممة الأزياء، آنا آكيري، فإن الحصول على مظهر جيد لا يحتاج إلى شراء أغلى منتجات العناية أو ارتداء أفضل الماركات، بل إلى الأشياء التالية:

- تغيير نوعية الملابس

ارتداء ملابس محددة يجعل المظهر العام تقليديا، ولهذا يجب تغيير نوعية الملابس لأنها تؤثر على الاستجابة العاطفية للآخرين، ووفقًا لدراسة أجرتها جامعة بنسلفانيا الأمريكية، فإن التغيير في الملابس يجعل الجسم غير ثابث، فيظهر بعض الوقت أكثر نحافة أو جذاب أو أكثر طولًا، ولهذا يجب أن تتنوع النساء من وقت لآخر في الملابس.

- طول الشعر

أكدت دراسة صادرة عن جامعة ييل، أن شكل الشعر وطوله لهما تأثير على المظهر، حيث إن النساء اللواتي لديهن شعر قصير أو متوسط ينظر إليهن على أنهن أذكياء ولديهن مظهر جيد، أما الشعر الطويل فيمنح انطباعا أن المرأة لديها جاذبية خاصة وأكثر أنوثة وأقل ذكاءً وأكثر ثراءً.

- محاربة عيوب البشرة بالفواكه

أما إذا كانت المرأة لا تتمتع بوجه جيد، فيجب عليها التركيز على الخضروات والفاكهة بدلًا من منتجات العناية التي تحتوي على مواد ضارة ببعض أنواع الجلد، وفي خلال 6 أسابيع سيكون الوجه أكثر نضارة واحمرارا.

ليست الفاكهة أو الخضروات فقط هي التي تمنح البشرة النضارة والجمال، لأن الشاي الأخضر مفيد أيضا لأنه يقلل من الالتهابات والاحمرار ويزيد من المرونة والترطيب، ويمكن استبداله بالمكملات الغذائية.

- النوم الجيد

أكدت عدة دراسات أن عدم النوم يؤثر على وظائف الجلد ويسرع من ظهور الشيخوخة ويجعل الوجه أقل مرونة وتظهر عليه علامات الإجهاد بوضوح، ولهذا يجب الحصول على نوم جيد يوميًا، مع تجنب السكر والكافيين والوجبات المليئة بالسعرات الحرارية والدهون ومشاهدة التليفزيون قبل النوم مباشرة.

كما يجب الحرص على ممارسة التمارين الصباحية؛ لأنها تحفز على النوم الجيد وتهدئ العقل.

- الابتسام لتقليل الألم

الابتسامة ليست فقط علامة على السعادة أو الرضا، بل أنها أيضًا تقلل من مستوى الإجهاد والألم لأن المشاعر المصاحبة لها تؤثر على تفاعلات الدماغ وبذلك تشبه المسكنات، وبذلك تمنح الجسم مظهرا جيدا وثقة بالنفس وتجنبه الإجهاد الذي يساعد في ظهور الهالات السوداء، وفقًا لعالمة النفس وخبيرة الابتسامة ماريان لافرنس.