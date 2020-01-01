مرسى مطروح: بدء تلقي طلبات مشروع «شارع مصر» الأسبوع المقبل

قال وجية عبدالرازق، رئيس مدينة مرسى مطروح، إنه تقرر تلقي طلبات الشباب لمشروع "شارع مصر" لتقديم الوجبات الجاهزة والمشروبات الغذائية والحرف اليدوية والتراثية، عن طريق وحدات ثابتة ومتنقلة من أفكار الشباب بغرض توفير وخلق فرص عمل بمطروح، مع أول أيام الأسبوع المقبل.

وأوضح رئيس مركز ومدينة مرسى مطروح، أن الشروط والأوراق المطلوبة للحصول على ترخيص تنفيذ وحدة بيع بشارع مصر عبارة (صحيفة الحالة الجنائية بما لا يتجاوز 3 شهور، على ألا يكون سبق ضده أي أحكام قضائية، وشهادة تأدية الخدمة العسكرية للذكور والخدمة العامة للإناث، وصورة الرقم القومي سارية أو الإقامة بمطروح، وشهادة صحية من المكتب، و2 صورة شخصية، وألا يقل السن عن 30 عاما، وألا يكون ملتحقا بوظفية حكومية، وصورة المؤهل الدراسي إن وجد، ومدة الترخيص سنة قابلة للتجديد، والرسوم 3 آلاف جنيه سنويا بخلاف رسوم النظافة في حالة تطابق الشروط، ويكون مدة الإعلان لتقديم الأوراق والمستندات اللازمة 10 أيام من تاريخه اعتبارا من يوم 19 وحتى 29 يوليو الجاري.

وأكد أن المشروع يهدف إلى القضاء على البطالة للشباب بدلا من انتظار حلم الوظيفة الحكومية، وسيقوم مجلس المدينة بتخصيص مكان بإقامة المشروع وتوصيل الخدمة والمرافق العامة لمكان لمشروعات شارع مصر بطراز فريد من نوعه «صغيرة ومتناهية الصغر»، وسيطلب المجلس من المتقدم تصميم المكان طبقا للمواصفات التي تحددها الجهة إن انطبقت عليه الشروط.