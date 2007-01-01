نائب رئيس جامعة عين شمس يتفقد مقار الامتحانات بكليات العلوم والألسن والحقوق

تفقد الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون التعليم والطلاب، سير الامتحانات لطلاب الفرق النهائية بمختلف الكليات.

فقد تفقد خيمة الامتحانات التي تم إعدادها وتجهيزها على أعلى مستوى لتستوعب الطلاب من مختلف الكليات وتعقد بها الامتحانات منذ التاسعة صباحا حتى السابعة مساء، على فترات منتظمة؛ بما يقلل الكثافة الطلابية ويحقق أعلى مستويات التباعد الاجتماعي والمسافات الآمنة؛ حرصاً على سلامة الطلاب.

رافقه خلال جولة التفقد، الدكتور ناجي عبد المؤمن عميد كلية الحقوق ووكلاء الكليات، والدكتور محمد رجاء السطوحي عميد كلية العلوم، والدكتورة سلوى رشاد عميدة كلية الألسن.

وأوضح عميد كلية الحقوق أن الكلية تشهد اليوم امتحانات التعليم المفتوح والتخلفات.

وتجرى الامتحانات بكلية العلوم لقرابة 1200 طالب على فترتين داخل 69 لجنة، وتستمر حتى 29 من يوليو الجاري.

ويخوض امتحانات السنة النهائية بكلية الألسن 2500 طالب موزعين على 102 لجنة، وتعقد الامتحانات على فترتين على مدار اليوم.

وأشاد الدكتور عبد الفتاح سعود، بمستوى التباعد الاجتماعي بين الطلاب، كما اطمئن لتواجد الفرق الطبية داخل كل كلية وبمختلف الأماكن المخصصة لانعقاد الامتحانات، وكذلك توافر المطهرات والمعقمات والكمامات مع التأكد من استخدامها بالشكل الصحيح.

وشدد على ضرورة وضع الطالب لكراسة الإجابة بنفسه داخل الصناديق المخصصة لتحقيق أكبر مستويات الأمان حفاظاً على سلامة الطلاب والأطقم الإدارية والمراقبين، على أن يتم عزل تلك الصناديق لمدة 48 ساعة قبل أن يتم فتحها والتعامل معها لبدء أعمال الكنترول والتصحيح.