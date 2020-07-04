 «سانا»: إصابة 4 سوريين جراء انفجار سيارة مفخخة في ريف حلب - بوابة الشروق
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«سانا»: إصابة 4 سوريين جراء انفجار سيارة مفخخة في ريف حلب

دمشق - أ ش أ:
نشر في: السبت 11 يوليه 2020 - 10:41 ص | آخر تحديث: السبت 11 يوليه 2020 - 10:41 ص

أصيب 4 سوريين بجروح جراء انفجار سيارة مفخخة في مدينة الباب بريف حلب الشمالي الشرقي، والتي تنتشر فيها مجموعات إرهابية مدعومة من قوات الاحتلال التركي.

وأفادت وكالة الأنباء السورية (سانا)، اليوم السبت، بأن سيارة مفخخة انفجرت بالقرب من سوق تهريب المحروقات في مدينة الباب؛ ما أسفر عن إصابة 4 مدنيين بجروح ووقوع أضرار مادية.

وأشارت إلى أن المناطق التي بها مجموعات إرهابية مدعومة من النظام التركي تنتشر فيها مظاهر الفوضى والانفلات الأمني نتيجة صراعات تجري بين تلك المجموعات الإرهابية ومتزعميها لاقتسام النفوذ والتحكم بمصير المدنيين.


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