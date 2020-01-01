وزير التجارة الهندي: نرغب في اتفاق «حصاد مبكر» تجاري مع الاتحاد الأوروبي

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قال وزير التجارة والصناعة الهندي بيوش جويال في فعالية في نيودلهي إن بلاده منخرطة مع الاتحاد الأوروبي لإبرام اتفاق "حصاد مبكر" تجاري واستثمار ثنائي على الأقل، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم السبت.

وأشار جويال إلى أن الحكومة حريصة على إبرام اتفاق تجاري مع المملكة المتحدة، وتأمل في اتفاق "حصاد مبكر" ذات عناصر سهله التحقيق.

وتشير التوقعات إلى المزيد من الإصلاحات في سياسة الاستثمار الأجنبي المباشر في بعض القطاعات، مثل القطاع المصرفي وإصلاحات سوق رأس المال.

وسيتم الإعلان عن سياسة صناعية جديدة قريبا.

وأشار جويال إلى أن الحكومة اتخذت قرارا بحظر 59 تطبيقا الشهر الماضي، من بينها تطبيق مشاركة الفيديو الصيني الشهير "تيك توك"، لأسباب أمنية.

وتؤمن الهند بالتجارة متعددة الأطراف والمفتوحة والعادلة على أساس المعاملة بالمثل.

يشار إلى أن حظر الهند لتطبيقات يهدد صعود الصين كقوة تقنية عالمية.