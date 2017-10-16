 بالفيديو.. رجل يسقط من سقف مبنى بعد معركة مع قرد - بوابة الشروق
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بالفيديو.. رجل يسقط من سقف مبنى بعد معركة مع قرد

هديل هلال
نشر في: السبت 11 يوليه 2020 - 10:54 ص | آخر تحديث: السبت 11 يوليه 2020 - 10:54 ص

عرضت فضائية «روسيا اليوم» مقطع فيديو يرصد سقوط رجل من سقف مبنى مكون من أربعة طوابق بعد مهاجمة قرد البابون له في العاصمة الكينية نيروبي.

ولاحظ سائق الحافلات ديكسون ماينا، البالغ من العمر 35 عامًا، قرد بابون وهو يجلس على سطح المبنى المجاور لمنزله وقرر طرده، خوفًا على سلامة الأطفال بداخله.

وتظهر لقطات الرجل وهو يتسلق على جدران المبنى، لكن القرد الضخم يهاجمه ويجبره على القفز.

وأصيب الرجل الشجاع بجروح طفيفة أثناء هذا الحادث وأعلن أنه سيطلب تعويضات من الهيئات المتخصصة في الحياة البرية، لعدم توفير الرعاية اللازمة للحيوانات البرية في البلاد.


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