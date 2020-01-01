«مكافحة الأمراض» تكثف جهودها للقضاء على كورونا بشمال سيناء

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أكد الدكتور طارق شوكة مدير مديرية الصحة، أن إدارة مكافحة الأمراض المتوطنة تواصل حملات التعقيم والتطهير لمنازل حالات إلاصابة بفيروس كورونا يوميا

وأوضح شوكة انه تم الانتهاء من تطهير كافة منازل الحالات إلايجابية بفيروس كورونا بالمحافظة والأماكن المتردد عليها الحالات الإيجابية، ومنها بعض العيادات ومعامل التحليل بجانب ما تقوم به الإدارة من حملات لمكافحة القوارض والذباب البالغ ويرقات الذباب بالأحياء .

وأشارت المهندسة ايمان ابراهيم مدير إدارة مكافحة الأمراض المتوطنة الي تعقيم وتطهير محطات الصرف الصحى بالمبيدات اللازمة لمكافحة يرقات البعوض على مستوى المحافظة خلال يونيه ويوليو الجاري

بالإضافة إلى رش وتطهير جميع لجان امتحانات الثانوية العامة وإستراحات السادة مراقبى الثانوية العامة للوقاية ومكافحة أسباب إنتشار فيروس كورونا المستجد.

وأشارت الي ان الإدارة تعمل على مدار الساعة للحد من انتشار فيروس كورونا.