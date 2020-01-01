انفجار يهز مبنى في العاصمة طهران

قالت إدارة الإطفاء الإيرانية، مساء اليوم السبت، إن انفجار غاز هز مبنى في العاصمة طهران.

وأضافت وكالة «إيسنا» الإيرانية، نقلًا عن موقع «روسيا اليوم» الإخباري، أن شخصًا أصيب في الانفجار الذي وقع في شارع سبالان.

وقال المتحدث باسم دائرة الإطفاء: «في حدود الساعة 21:04 تم الإبلاغ عن انفجار في منزل سكني إلى النظام الخامس والعشرين لخدمات الإطفاء والسلامة ببلدية طهران».

وأضاف أن رجال الإطفاء وصلوا إلى الموقع في وقت سريع، مشيرا إلى أن "قوات الإطفاء أفادت بوقوع انفجار في قبو منزل قديم من طابقين تبلغ مساحته حوالي 60 مترًا.

وتابع: «إن شابا وشابة يعيشان في هذا المنزل»، مبينا أن الشاب الذي كان يبلغ من العمر 16 عاما تقريبا، أصيب بحروق شديدة نسبيا وتم نقله إلى مركز طبي.

وأفاد المالكي بأن رجال الإطفاء وعند وصولهم إلى الطابق السفلي كشفوا أنه تم تخزين العديد من إسطوانات الغاز في الطابق المذكور، بعضها يزن 5 كيلوجرامات، مشيرا إلى أن عددها 30.

وقال المتحدث إنه «ووفقا للتقديرات الأولية، ربما كان الشخص الذي أصيب في القبو يعمل مع هذه الأسطوانات، مما أدى إلى الانفجار».

وفي إشارة إلى الحوادث التي وقعت مؤخرا بسبب إسطوانات الغاز، صرح المتحدث قائلا: «في بعض المنازل، يقوم الناس بشحن هذه الإسطوانات بشكل غير آمن، وقد يؤدي ذلك إلى حوادث أوسع نطاقا».